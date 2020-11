لصوص يسرقون من منتجات آبل بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني

بدأ ضباط الشرطة في إنجلترا تحقيقا في سرقة منتجات "آبل" بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من شاحنة، بعد أن تم تقييد السائق وحارس الأمن، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

واستهدف لصوص سائق شاحنة على الطريق السريع "M1" في نورثهامبتونشاير، اليوم الثلاثاء، وتبين أن الشاحنة تعود ملكيتها إلى شركة "آبل" الشهيرة وبلغت قيمة المسروقات 5 ملايين جنيه استرليني، نقلا عن موقع "ديلي ميل" البريطاني.

