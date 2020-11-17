لصوص يسرقون من منتجات آبل بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني

بدأ ضباط الشرطة في إنجلترا تحقيقا في سرقة منتجات "آبل" بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من شاحنة، بعد أن تم تقييد السائق وحارس الأمن، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

واستهدف لصوص سائق شاحنة على الطريق السريع "M1" في نورثهامبتونشاير، اليوم الثلاثاء، وتبين أن الشاحنة تعود ملكيتها إلى شركة "آبل" الشهيرة وبلغت قيمة المسروقات 5 ملايين جنيه استرليني، نقلا عن موقع "ديلي ميل" البريطاني.

Thieves steal £5million of Apple products from raid on lorry on M1 after they tied up driver and security guard https://t.co/hsh4KczLZ0 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 17, 2020

ونقل موقع "ديلي ميل" تقرير الشرطة الذي جاء فيه: "سرق اللصوص الشاحنة وقادوها إلى إلدون كلوز في كريك، حيث تمكنوا من نقل المقطورة إلى شاحنة كانت في انتظارهم وانطلقوا بعد عملية السرقة، تاركين سائق الشاحنة ورجل من أمن الشركة مقيدين بمفردهم".

وتابع المصدر: "تم العثور على الشاحنة عبر حدود المقاطعة في لوترورث، وارويكشاير، حيث يعتقد أن اللصوص نقلوا 48 قطعة من منتجات Apple إلى سيارة ثالثة".

ونقلا عن موقع "ديلي ميل" الذي يواكب عملية السرقة التي تمت، اليوم، قال المصدر: "يود الضباط التحدث إلى أي شخص قد يكون قد رأى عددا من المركبات على الطريق المنحدر عند تقاطع معبر 18 بين الأوقات المحددة التي تمت فيها عملية السرقة، والتي ربما بدت في غير مكانها".

ويتابع الموقع قوله عن الشرطة في المدينة إنهم: "يرغبون في التحدث إلى أي شخص قد يكون قد عرض عليه أي من منتجات Apple للبيع في ظروف غير عادية، أو يعرف أي شخص يبيع هذه العناصر بأسعار منخفضة التكلفة".