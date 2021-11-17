كوريا الجنوبية تسجل 3187 إصابة جديدة بكورونا في ثاني أكبر حصيلة يومية على الإطلاق

سجلت كوريا الجنوبية 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.

وتجاوزت بذلك الحصيلة اليومية حاجز الـ 3 آلاف إصابة مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 402 ألفا و775 إصابة مع زيادة حادة في حالات الإصابة وذلك في أعقاب تنفيذ مخطط مرحلي للعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 21 وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 3158 وفاة.

ويعد رقم اليوم ثاني أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابة على الإطلاق، والمرة الثانية التي تجاوزت البلاد فيها حاجز الـ 3 آلاف إصابة بعد أن أبلغت البلاد عن 3270 إصابة في يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي.