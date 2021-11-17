المبعوث الأمريكي لليمن يزور الرياض والمنامة لبحث الأوضاع في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، سيتوجه قريبا إلى الرياض والمنامة لينضم إلى فريق من الوكالات الأمريكية لبحث الوضع في اليمن والأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية - أن ليندركينج سيلتقي كذلك مع كبار المسؤولين لمناقشة الجهود المبذولة لدفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة في اليمن وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.

كما سيناقش المسؤول الأمريكي استمرار احتجاز الحوثيين بعض موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء، واقتحام الحوثيين مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء.

وكانت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قد أعربت الأسبوع الماضي، عن قلق الولايات المتحدة حيال استمرار احتجاز الموظفين اليمنيين الذين يعملون في السفارة الأمريكية في صنعاء من دون تفسير ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.