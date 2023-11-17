قوات الاحتلال تطالب بإخلاء مستشفى ابن سينا فورا واعتقلت مسعفين

طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا، واعتقلت مسعفين.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى ةاعتقلت عددا منهم.

بدوره أكد مدير عام وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ابن سينا وتمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تحتجز طواقمه منذ أكثر من ساعة أمام مستشفى ابن سينا.

يذكر أن قوات الاحتلال ومنذ أكثر من سبع ساعات تحاصر مستشفى جنين الحكومي، وتمنع نقل المصابين أو المرضى إليه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات مسيرة، وفي رصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.