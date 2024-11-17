تأجيل استئناف 4 متهمين بقتل ميكانيكي بعد استدراجه في بولاق الدكرور

قررت محكمة مستأنف جنايات بولاق الدكرور، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 4 أشقاء على حكم إعدامهم؛ لإدانتهم باستدراج ميكانيكي وقتله وإشعال النيران في جثته لـ17 ديسمبر المقبل، لحضور الطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام، وأيمن محمد طيطة، وأمانة سر سعيد برغش، وأحمد فتحي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بمعاقبة المتهمين "سالي.ص"، وشقيقها "رامي"، و"صبري.ع"، وشقيقته "نور" بالإعدام شنقًا، كما برئت المحكمة شقيقة الأولى والثاني من القضية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12757 لسنة 2023، أنه في غضون يومي 8 و9 من عام 2023، خطف المتهمين من الأولى حتى الرابع، المجني عليه "محمد.أ"، ميكانيكي وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته المتهمة الأولى بعزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة واستدرجته لمكان نائي، حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك إقصائه عن أعين رقباءه وذويه.

وتابعت التحقيقات أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه على إثر خلاف بينهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى طوقوا عنقه بأدوات حبل "قطعة قماشية" قاصدين من ذلك قتله، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" وأضرموا النيران بجثمانه فأحدثوا ما ألم به من آثار والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلا، كما حازوا وأحرزوا سلاح أبيض وأداوات "سكين - حبل - قطعة قماشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.