رئيس محلية النواب: استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك لحل أزمة عجز البيتومين

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة البيتومين «المادة المستخدمة في رصف الطرق»، لم تكن موجودة حتى عام 2016، موضحا أنه مع كثرة المشروعات ومحدودية الإنتاج المحلي؛ ظهرت أزمة استدعت استيراد البيتومين بعشرات الملايين من الدولارات.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»: «من ضمن التحديات التي نواجهها ويجب أن نتعاطى معها؛ أنه أصبح لدينا أزمة بيتومين؛ بسبب كثرة المشروعات».

وأوضح أن مواجهة مشكلة عدم وصول الأسفلت إلى الشوارع الضيقة في المناطق العشوائية، دفعت إلى استخدام بلاط الإنترلوك، الذي يمكن فكه وإعادة تركيبه، لافتا إلى تصنيعه محليا بنسبة 100%، وبتكلفة تعادل ثلث تكلفة الأسفلت.

وأشار إلى «عدم استكمال مديري الطرق في المحافظات تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام الماضي؛ بسبب عجز البيتومين».

وأضاف أنه «تم طلب تكويد بلاط الإنترلوك من الحكومة، وطلب حصر الطرق في المحافظات التي لا يتجاوز عرضها 10 أمتار، ولا تزيد السرعة المسموح بها عن 50 كيلومترا في الساعة على الطريق؛ لتركيب الإنترلوك».

ولفت إلى إعلان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، عن تخصيص مليار جنيه لرصف الطرق بالإنترلوك ضمن خطة 2024-2025، وذلك بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين بهذا الشأن.