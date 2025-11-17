تفاصيل حادث مصرع شاب وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص على طريق إسنا بالأقصر

شهد الطريق الزراعي "إسنا – الأقصر"، اليوم الاثنين، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص عند مدخل قرية الدبابية التابعة لمركز إسنا في الأقصر، ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة 8 آخرين كانوا في طريقهم من قرية حجازة متجهين إلى محافظة أسوان.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا في الخامسة والنصف صباحًا يفيد بانقلاب ميكروباص أعلى كوبري قرية الدبابية، فدفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين وإسعافهم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما نُقل جثمان المتوفى، ويدعى "محمود محمد الصغير" من محافظة قنا، إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي تحت تصرف النيابة العامة لحين انتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن.

وأكدت مصدر بهيئة الرعاية الصحية في الأقصر، أن الإصابات تراوحت بين الكسور والجروح والارتجاج، موضحة أن جميع الحالات تخضع للفحص والمتابعة لتحديد الحالة الصحية لكل منهم.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن أسماء المصابين وحالاتهم جاءت على النحو التالي:

شيماء جعفر برعي – كسر بالذراع، ومحمد رضا محمد – كدمات بالرقبة والرأس، وبسنت أحمد جابر – كسر بالجمجمة وحالة غيبوبة، وأنور سعدي محمد – جروح بالوجه، وحسين يوسف أحمد – كسر بالذراع الأيسر، ومحمود محمد عمران – خلع بالكتف، وصابرين أحمد – جرح بالوجه، وخضرة عويس عبدالمنعم – خلع بالكتف الأيمن.

وباشرت الأجهزة الأمنية في إسنا عمليات الفحص والمعاينة، حيث تم إعداد تقرير فني للوقوف على أسباب الحادث، وسط ترجيحات أولية تشير إلى السرعة الزائدة أو فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي.

وتستكمل النيابة العامة حاليًا تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.