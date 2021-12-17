استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، آليات وتجمعات لمليشيات الحوثي في المجمع الحكومي في محافظة الجوف.

وذكرت قناة (الإخبارية السعودية)، اليوم الجمعة - أن مواجهات اندلعت في جبال سلبة والقعيف التابعة لمديرية برط بين قوات الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف، مشيرة إلى تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال تصديه لمجاميع من المليشيا حاولت التسلل إلى مواقع تمركز الجيش اليمني في جبهة الخنجر.

كما أحبط الجيش الوطني اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية، سلسلة عمليات متزامنة نفذتها المليشيا الحوثية في كل من الجبهة الجنوبية والكسارة والرخيم، وأوقع فيهم خسائر فادحة في محافظة مأرب.