إيران تلقي القبض على ممثلة شهيرة على خلفية الاحتجاجات

ألقت السلطات الإيرانية القبض على ممثلة إيرانية شهيرة على خلفية الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد.



واعتُقلت ترانه عليدوستي مساء السبت بتهمة "نشر معلومات كاذبة ودعم دوائر معادية للثورة"، وفقا لوكالة أنباء تسنيم الموالية للحكومة. وغالبا ما تصل هذه التهمة إلى السجن لمدد طويلة.



كانت عليدوستي واحدة من الممثلات الأعلى أجرا والأكثر شهرة على المستوى الدولي في إيران. ونشرت صورة لنفسها بدون حجاب على صفحتها على إنستجرام، في عرض عام للتضامن مع المتظاهرين.



وبذلك، وضعت حياتها المهنية على المحك، لأن ارتداء الحجاب إلزامي للنساء في إيران. وحظيت الممثلة بالإشادة على المستويين المحلى والخارجى لشجاعتها .