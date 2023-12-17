شركة الشحن السويسرية العملاقة إم إس سي تتجنب مسار البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين

في أعقاب الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، علقت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم "إم إس سي" شحناتها على هذا المسار.

وأعلنت الشركة عن ذلك في جنيف اليوم السبت، ولم يصب أي من أفراد الطاقم في هجوم على السفينة "إم إس سي بلاتينيوم 3" أمس الجمعة، لكن سفينة الحاويات تضررت.

وقالت الشركة: "من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة بحارتنا"، لن يتم السفر عبر قناة السويس حتى يصبح المسار عبر البحر الأحمر آمنا مرة أخرى".

ووفقا لـ "إم إس سي"، فإن المسار البديل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا سيضيف بضعة أيام إلى الشحنات المستقبلية.

وتربط قناة السويس البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر ، مما يجعلها أقصر طريق بحري من آسيا إلى أوروبا. وتمر حوالي 10% من جميع التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت عدة سفن تجارية في البحر الأحمر لهجوم من قبل المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن، ويهدد المتمردون المدعومون من إيران بمنع السفن من أي جنسية المتجهة إلى إسرائيل من المرور حتى يحصل قطاع غزة على الغذاء والدواء الذي يحتاجه.

كما قررت شركتا الشحن ميرسك وهاباج لويد عدم السماح لأي سفن أخرى بالمرور عبر قناة السويس في الوقت الحالي.

وأسقطت السفن الحربية الأمريكية والبريطانية مؤخرا عدة طائرات هجومية مسيرة مشتبه بها فوق البحر الأحمر.