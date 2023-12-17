وصلت ظهر اليوم الأحد بعثة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مطار جدة استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2024.

وتستعد كتيبة بيب جوارديولا لمواجهة أوراوا الياباني، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل في مونديال الأندية.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني، إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث يواجه الفائر من فلومينيسي البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، والأهلي بطل إفريقيا، في التاسعة مساء الجمعة المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة.