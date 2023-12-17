فرار الآلاف مع وصول الحرب الأهلية في السودان إلى مدينة ود مدني

وصل القتال إلى مدينة ود مدني السودانية، ذات الأهمية الكبرى لجهود المساعدات الدولية، مما أجبر نحو 15 ألف شخص على الفرار، وهدد بتعميق الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية المستمرة منذ ثمانية أشهر.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاشتباكات والهجمات الجوية اجتاحت مواقع حول مدينة ود مدني خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث دعت الولايات المتحدة ميليشيا قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني إلى وقف هجماتها.



وتستضيف مدينة ود مدني، التي تقع على بعد نحو 150 كيلومترا (93 ميلا) جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم، وولاية الجزيرة الأوسع، نحو نصف مليون شخص فروا من العنف في أماكن أخرى من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن "ود مدني أصبحت ملاذا آمنا للمدنيين النازحين ومركزا مهما لجهود الإغاثة الإنسانية الدولية".



وأضاف ميلر، أن "استمرار تقدم قوات الدعم السريع يهدد بإلحاق خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وعرقلة كبيرة لجهود المساعدات الإنسانية".