إجراء أول عملية استئصال غضروف قطني منزلق بالمنظار عبر الجلد بطب طنطا

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أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي بمجموعة الفقرات بقسم جراحة العظام للمرة الأولى، بمستشفى الجراحات الجديد في إجراء أول عملية استئصال غضروف قطني منزلق بالمنظار عبر الجلد تحت المخدر الموضعي.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح عميد الكلية، أن قسم جراحة العظام بمستشفى الجراحات الجديد استقبل مريضة في العقد الرابع من العمر، تعاني من غضروف قطني منزلق بين الفقرة الرابعة والخامسة مع ضغط على عصب الفخذ الأيسر، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء العملية الجراحية باستخدام المنظار الجراحى من خلال ثقب صغير أقل من 1 سم.

ويأتي ذلك في إطار البحث العلمي لباحث الدكتوراة دكتور شريف لطفي المدرس المساعد بالقسم، مع عرض بث مباشر من داخل العمليات لتدريب شباب الأطباء في قاعة مخصصة.

وأشاد غنيم، بمهارة وكفاءة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، تحت إشراف الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حسني رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور أحمد إبراهيم مدير العمليات.

كما ضم الفريق الطبي اللواء الدكتور إيهاب حسني أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بكلية الطب القوات المسلحة، والدكتور أحمد طنطاوي، والدكتور محمد رمضان أستاذ بمجموعة الفقرات بالقسم، والدكتور شريف لطفي، ومن قسم التخدير الأستاذة الدكتورة منى بلوغ المراد.

كما تبع العملية إجراء ورشة عمل عن جراحات العمود الفقري بالمنظار، تحت إشراف الدكتور حسن جلال الدين أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة عين شمس.