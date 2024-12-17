فيفا يطرح تذاكر كأس العالم للأندية 2025 الخميس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس القادم، حيث سيتمكن المشجعون من حجز مقاعدهم في المسابقة العالمية.

وأوضح فيفا أن مرحلة بيع التذاكر تبدأ في العاشرة صباح بعد غدٍ الخميس، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والرابعة عصر نفس اليوم بتوقيت وسط أوروبا.

وجاء في بيان رسمي من فيفا: "بعد طول انتظار، سيكون باستطاعة مشجعي الأندية الـ 32 التي تأهلت للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية حجز مقاعدهم في هذه المسابقة الرائدة، حيث ستبدأ المرحلة الأولى من مراحل بيع التذاكر يوم الخميس 19 ديسمبر".

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح التذاكر سيستمر من يوم الخميس، وحتى الثلاثاء 14 يناير القادم، وذلك عبر الموقع الرسمي له.

وأضاف البيان: "ستكون تذاكر المباريات الفردية متاحة لجميع المواجهات الـ 48 التي سيشهدها دور المجموعات، إذ تم تحديد سعر تذاكر الفئة 4 لعامة الجمهور بـ 30 دولارًا أمريكيًا دون احتساب الضرائب والرسوم، علمًا أن الأسعار قد تختلف باختلاف المباريات".

وتابع: "كما خصَّص فيفا حصة من التذاكر لمشجعي الأندية المشاركة في كل مباراة، حيث يمكنهم شراؤها عبر الموقع الرسمي، من خلال بوابة وصول خاصة توفرها لهم أنديتهم، وتشمل هذه الحصة أيضًا تذاكر مشروطة بتقدم أنديتهم في المسابقة".

وأتم فيفا بيانه: "بما أن عملية الشراء ستتم على الفور وفقًا لقاعدة الأولوية بالأسبقية، فإنه يُنصح بالإسراع لطلب التذاكر قبل نفاذها".

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، من بينهم النادي الأهلي، والترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، والهلال السعودي، والعين الإماراتي.