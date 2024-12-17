الأرصاد الجوية الألمانية: 2024 هو العام الأكثر دفئا في ألمانيا منذ بدء القياسات عام 1881

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن عام 2024 هو العام الأكثر دفئا في ألمانيا منذ بدء القياسات الشاملة في عام 1881.

وذكرت الهيئة اليوم الثلاثاء في أوفنباخ أن هذا واضح بالفعل قبل نحو أسبوعين من نهاية العام. وقال عضو مجلس إدارة الهيئة المختص بالمناخ والبيئة، توبياس فوكس: "منذ نهاية القرن التاسع عشر لم يكن الطقس دافئا في ألمانيا على نفس النحو الذي كان عليه في عام 2024".

وحطم عام 2024 بذلك الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عامي 2023 و2022.

وتعتزم هيئة الأرصاد الجوية الألمانية نشر تقريرها السنوي لعام 2024 في 30 ديسمبر الجاري، والذي سيتضمن المزيد من المعلومات حول درجة الحرارة القياسية وكذلك كمية الأمطار ومدة سطوع الشمس.

وذكر فوكس أن عواقب زيادة الاحترار العالمي أصبحت ملحوظة مع تزايد الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة وزيادة حدتها، وقال: "كمجتمع وأفراد، نحن بحاجة إلى حماية مناخنا بشكل أفضل بكثير".

ومن المرجح أن يتم تسجيل رقم قياسي آخر لدرجات الحرارة هذا العام، حيث أفاد مركز "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي والمعني بمتابعة ظاهرة التغير المناخي الأسبوع الماضي أن عام 2024 يتجه نحو تسجيل رقم قياسي في درجات الحرارة. ومن المرجح أن يكون هذا هو العام الأول الذي يكون فيه متوسط ​​درجة الحرارة أكثر دفئا بمقدار 5ر1 درجة مئوية من متوسط عصر ​​ما قبل الصناعة.

ويعتمد كوبرنيكوس على مجموعة بيانات مستمدة من مليارات القياسات من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية حول العالم.

كما اعتقدت وكالة المناخ الأمريكية "NOAA" مؤخرا أن عام 2024 سيكون عاما قياسيا في درجات الحرارة.

وبحسب بيانات "كوبرنيكوس"، سجلت درجة حرارة الأرض خلال نوفمبر الماضي ثاني أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر من أي عام، منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

وقالت سامنتا بورجيس نائب مدير المركز: "في ضوء بيانات كوبرنيكوس للشهر قبل الأخير من العام، يمكننا التأكيد الآن بشبه يقين أن 2024 سيكون العام الأعلى حرارة في التاريخ المسجل بارتفاع يزيد على 5ر1 درجة لأول مرة. ولا يعني هذا انتهاك اتفاق باريس، لكن يعني أن اتخاذ إجراءات طموحة لحماية المناخ أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".