معرض كتاب جدة يناقش بناء عوالم خيالية جذابة في الكتابة

قدم معرض جدة للكتاب 2025 ورشة عمل بعنوان "عالمك الخاص: بناء عوالم خيالية جذابة في الكتابة"، تحدث فيها الروائي عبدالعظيم السلامين، مؤلف سلسلة "عالم آرمينا"، ضمن البرنامج الثقافي الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة.

واستعرض السلامين في مستهل الورشة أهمية القراءة بوصفها المدخل الأول لتجويد اللغة وتطوير الأسلوب، مؤكدًا ضرورة تنويع القراءات، واختيار ما يخدم ميول الكاتب ويغذّي خياله، بما يسهم في صقل أدواته السردية وبناء صوته الخاص.

وتناول أسس كتابة الرواية عمومًا، ورواية الخيال العلمي على وجه الخصوص، موضحًا أن هذا النوع السردي يتطلب وعيًا معرفيًا واسعًا، وقدرة على ضبط عناصر العالم المتخيّل، بدءًا بتحديد الحقبة الزمنية، وبناء تاريخ العالم الروائي، مرورًا بطبيعة أنظمة الحكم والقوانين والقيم السائدة، ووصولًا إلى رسم البيئات والمخلوقات والأجناس وحدود الخيال، بما يجعل العالم الروائي متماسكًا وقابلًا للتصديق.

وسلّط الضوء على مبادئ وصف العالم الخيالي، داعيًا إلى الاعتدال في التفاصيل وعدم إغراق النص بالوصف، مع منح القارئ مساحة لتفعيل خياله، والتركيز على منظور الشخصية داخل الرواية، وبناء ملامحها النفسية والخارجية بدقة، وتجنّب تشابه الشخصيات في الصفات والدوافع والسلوكيات.

وتطرّق إلى صناعة الشخصية السردية، وأهمية وضع الشخصيات في عالمها وتركها تتفاعل مع الأحداث دون استعجال، وخلق صراعات وعراقيل حقيقية أمامها، مع الحفاظ على إيقاع سردي متوازن، وبدايات مشوّقة، ونهايات محكمة، وتوظيف الغموض والصراع النفسي دون الوقوع في التعقيد المربك.

واختتم الورشة بجملة من النصائح للكتّاب، دعا فيها إلى الصبر والتدرّج في الكتابة والنشر، وتقبّل النقد البنّاء، وعرض الأعمال على أصحاب الخبرة، معتبرًا الرواية مساحة للتعلّم واكتشاف الذات والإجابة عن الأسئلة قبل أن تكون مجرد وسيلة للظهور