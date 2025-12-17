فتح اللجان أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالقليوبية

بدأ منذ قليل فتح لجان الاقتراع بمحافظة القليوبية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.



أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على وقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والالتزام الكامل بالحيادية والشفافية التامة.

وتضمنت التوجيهات التأكيد على مراجعة سلامة وجاهزية كافة المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والنظافة وتوافر مياه الشرب، بالإضافة إلى تجهيز غرف عمليات فرعية وربطها بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي، وتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، وتجهيز أماكن انتظار مناسبة، ومظلات، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر العملية الانتخابية.

وشدد محافظ القليوبية على أهمية التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين المقار الانتخابية من الداخل والخارج، والحفاظ على الأمن والنظام العام، والتعامل الفوري مع أي محاولات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية، بما يضمن إجراء جولة الإعادة في مناخ آمن ومستقر.

وأكد المحافظ كذلك على دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ التكليفات المقررة بكل دقة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتواجد الميداني المستمر لرؤساء المدن والأحياء، مع سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو بلاغات ترد خلال فترة الانتخابات، والتنسيق الدائم مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء"، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت داخليًا نحو 34 مليون ناخب.