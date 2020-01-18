طالبان تسعى لاتفاق مع واشنطن بنهاية شهر يناير الجاري

أفاد الناطق باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، رغبة الحركة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان بحلول نهاية شهر يناير الجاري، وأنها مستعدة لخفض العمليات العسكرية قبل ذلك.

وأعرب شاهين في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، عن تفاؤل الحركة بأنه يمكن توقيع اتفاق مع واشنطن قبل نهاية هذا الشهر، وأن خفض العمليات في جميع أنحاء البلاد سوف يشمل أيضا تلك التي تستهدف القوات الأفغانية.

وتدعو واشنطن الحركة منذ أسابيع للحد من العنف، الأمر الذي وضعته شرطا لاستئناف المفاوضات الرسمية حول اتفاق تبدأ بموجبه القوات الأمريكية بالانسحاب مقابل ضمانات أمنية، بعد نحو عقدين من بدء تدخلها في أفغانستان.