يرى محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يسير بخطى ثابتة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره مازيمبي يوم 24 يناير الجاري، من دور المجموعات في البطولة القارية.

وقال علاء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس": "ألعب في ناد كبير بقيمة ومكانة نادي الزمالك، عام 2019 كان خير علي وربنا كلل مجهودي بتواجدي في الزمالك ومنتخب مصر".

وواصل: "نسير بخطى ثابتة في إفريقيا، وهناك أمل كبير لتحقيق دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "مقبلون على مباراة مازيمبي الأسبوع المقبل إن شاء الله نتخطاها لكي نتأهل للدور المقبل، ونفكر في الأدوار النهائية".

وعن بطولة الدوري قال: "في الفترة الأخيرة نسير بشكل جيد، ما زلنا في الأسبوع 11، الدوري ما زال في مرحلة مبكرة جدًا".

وأكمل: "إن شاء الله نظل في الاستمرارعلى نفس المستوى، لا يوجد أمامنا غير المكسب في كل المباريات المقبلة وهذا هدفنا وتركيزنا".

واختتم: "أتمنى أن يكون عام 2020 لنا نصيب فيها من البطولات، والزمالك يكون متواجدًا على منصات التتويج".