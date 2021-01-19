 إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع تورتة جنسية في حفل نادي الجزيرة - بوابة الشروق
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إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع تورتة جنسية في حفل نادي الجزيرة

نادي الجزيرة - ارشيفية
نادي الجزيرة - ارشيفية
عاطف محمود
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 11:50 م
أمرت نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية داخل حفل نادي الجزيرة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على المتهمة من داخل شقتها بمنطقة بجاردن سيتي، بعدما أشارت التحريات إلى ضلوعها في تصنيع الحلوى فى هيئة أعضاء تناسلية في حفل بنادي الجزيرة.

ورصدت الأجهزة الأمنية الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه كان حفل عيد ميلاد لإحدى عضوات النادي، وظهرت فيه 3 سيدات، تم تحديدهن، وهن يمسكن بقطع من الحلوى المصنعة على هيئة أعضاء تناسلية.

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