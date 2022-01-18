وزيرا النقل والإسكان بتونس يبحثان سبل إنجاز مشروع ميناء «النفيضة»

عقد وزير النقل التونسي ربيع المجيدي مع وزيرة الإسكان سارة الزعفراني الزنزري اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع ميناء "النفيضة" بالمياه العميقة، من أجل الانتهاء منه في جميع مراحله.

وذكرت وزارة النقل -في بيان مساء اليوم الإثنين- أنه تم خلال الاجتماع عرض الوضع الحالي للمشروع، واستعراض مختلف المشكلات التي حالت دون تنفيذه في المدة المحددة، موضحة أنه تم الاتفاق على متابعة اللجنة المشرفة على المشروع، مع وضع جدول زمني والالتزام به، وتسريع العمل للانتهاء منه.

وشدد وزير النقل على ضرورة توحيد كافة الجهود والتنسيق وعقد جلسات بصفة دورية بين مختلف المسئولين من أجل إيجاد حلول عملية وعاجلة للمشكلات المطروحة لتجاوزها.

يذكر أن مشروع ميناء "النفيضة" بالمياه العميقة سيخلق ما يقارب 50 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي سيمكن من ربط تونس بمحاور النقل الرئيسية بين الشرق والغرب، مما سيساهم في تقليص تكلفة النقل البحري بنسبة 15%.