يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لتحرك عسكري ضدها بعد هجوم أبو ظبي

أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن إسرائيل تستعد لهجمات محتملة بطائرات بدون طيار (درون) في أعقاب الهجوم على أبو ظبي.

وذكرت المصادر، أن إسرائيل عرضت على الإمارات العربية المتحدة المساعدة في التحقيق في الهجوم الذي وقع على منشآت مدنية في أبو ظبي، لإحباط ضربات مماثلة في المستقبل، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وهاجم الحوثيون أمس، دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قالوا إنها عملية باستخدام الصواريخ والطائرات (درون)، مما أدى إلى تفجيرات في شاحنات وقود أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإشعال حريق بالقرب من مطار أبو ظبي.