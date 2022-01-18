تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط ربة منزل، و5 أشخاص لاتهامهم بخطف طالب بسبب خلافات بينهما في أكتوبر.



وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر بلاغا من أسرة المجنى عليه، يفيد بخطف نجلهم وتلاقيهم مكالمة هاتفية من مجهولين بطلب فدية 100 ألف جنيه.



على الفور، تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى التأكد من صحة البلاغ.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل استعانت بـ5 أشخاص لخطف المجني عليه؛ لوجود خلافات بينهما وطلب فدية من أسرته.



تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.