قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن بضائع جديدة وصلت للموانئ قيمتها أكثر من 3.4 مليار دولار، ليست متراكمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هذه السلع جديدة، وأن المستوردين لا يزالون في مرحلة إنهاء الإجراءات في الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه مع انتهاء هذه الإجراءات، فلن تتكرر أزمة التراكم، لكنه ستخرج في المسار الطبيعي لها دون أي تأخير، مؤكدا أن المشكلة التاريخية للمتراكم من السلع في طريق للحل.

وأوضح أن قيمة السلع المتراكمة حاليا تبلغ 2.3 مليار دولار، واصفا ذلك بالرقم الضئيل عندما يُقارن بالوصول لمرحلة وصل فيها حجم السلع إلى أكثر من 14 مليار دولار.

وأكّد أنه سيتم الانتهاء خلال أيام فقط من أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، موضحا أن ستظل هناك سلع في الموانئ وهو أمر طبيعي مثل أي جمارك في العالم.