بوتين: انتصار روسيا في أوكرانيا أمر حتمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليون الأربعاء، إن انتصار روسيا في أوكرانيا أمر "حتمي".

وفي تصريحات بثها التلفزيون خلال زيارة لمصنع أسلحة في مسقط رأسه سان بطرسبرج، قال بوتين للعمال والصحفيين: "النصر مؤكد، لا شك لدي في ذلك" ، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت السلطات في أوكرانيا، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، مصرع 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في بلدة بروفاري خارج العاصمة كييف، في حادث اعتبرت كييف أنه "مأساة مروعة"، فيما تم تعيين رئيس الشرطة الوطنية، إيهور كليمينكو، وزيراً للداخلية.

وقال قائد الشرطة الوطنية إيهور كليمينكو، إن 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، ونائبه ومسؤولون كبار آخرون في الوزارة، لقوا حتفهم في الحادث.