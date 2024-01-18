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تحدث إمام عاشور، نجم المنتخب الوطني عن المواجهة القوية المرتقبة أمام منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف ملعب فيليكس هوفويتى بوانيى في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس مباراة مصر وغانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وصرح إمام عاشور خلال حواره على قناة (MBC) مصر :" لا توجد مباراة صعبة وسهلة وقعنا في مجموعة قوية ومباراة غانا لها استعدادات خاصة كون مواجهتنا دائما أمامهم مليئة بالنتائج المثيرة".

أضاف:" المواجهات القوية على غرار مباراة غانا تتطلب التركيز الشديد من اللاعبين وبذل أقصى مجهود في الملعب لتحقيق الفوز".

أكمل:" لا أهاب مواجهة المنتخبات الكبرى واللعب أمام هؤلاء النجوم المحترفين والأفضل في النهاية يفوز".

أتم:" منتخب مصر يملك أحد أفضل لاعبي العالم أسم صلاح لوحده في الملعب كفاية لا غنى عنه ومهما اتكلمت عنه لن أوفيه حقه".

وتحتاج كتيبة فيتوريا وقائدها محمد صلاح تحقيق الفوز على منتخب النجوم السوداء لضمان فرص الفراعنة في التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا.