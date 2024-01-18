استهلت المطربة نانسي عجرم، فقرتها بحفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد تكرم الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويقام على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، بأغنية «جرب نار الغيرة»، للمطربة الجزائرية الراحلة وردة.

وافتُتح حفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد تكرم الموسيقار صلاح الشرنوبي، والذي يقام على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، بألحان أغنية «حرمت أحبك» تحت قيادة المايسترو تامر فيضى.

ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، وتنقل قناة «مزيكا» الحفل على الهواء مباشرة من العاصمة السعودية الرياض.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.