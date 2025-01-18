بوتين يرحب بوقف إطلاق النار في غزة واتفاق تبادل الأسرى

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن أمله في صمود الاتفاق.

وأدلى بوتين، بأولى تصريحاته العلنية بشأن الاتفاق منذ إعلان الوسطاء عنه يوم الأربعاء الماضي. وفي أعقاب اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، قال بوتين إنهما تطرقا خلال مناقشاتهما في الكرملين إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إنه بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، يجب أن يفتح الاتفاق الطريق أمام المزيد من الغذاء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة.

وأضاف بوتين: "في الوقت نفسه، من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عالميا"، والذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل