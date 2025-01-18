الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق وقف النار.. و737 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي سيبدأ يوم غد الأحد. وصوت 24 وزيرا لصالح الصفقة فيما عارضه 8 آخرون.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "حصلنا على ضمانات قاطعة، من بايدن وترامب، بأنه في حال فشل المفاوضات حول المرحلة الثانية، وحماس لم توافق على مطالبنا الأمنية، سنعود إلى القتال"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم السبت، أسماء 737 أسيراً فلسطينيا سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، بينهم زكريا الزبيدي وهو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع عام 2021.

وذكرت قناة "ريشت كان" العبرية أن 1904 أسرى سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

من جانبها، نقلت القناة 12 العبرية أن الجيش يستعد لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، عبر خطة دفاعية في غزة وتعزيز قواته في الضفة.

وأفادت القناة 12، بأن جيش الاحتلال يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على استكمال الاستعدادات لاستقبال الأسرى.

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ الكابينت أضاف هدفا للحرب في أعقاب التوصل لصفقة تبادل الأسرى هو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.