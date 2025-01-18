كيف تستعد كندا للرد على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية؟

أعلنت كندا استعدادها للرد على تنفيذ الرئيس الأمريكي المنتتخب دونالد ترامب لتهديده لفرض رسوم جمركية على البلد يوم تنصيبه.

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس الجمعة، إن كندا مستعدة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية المحتمل فرضها، يوم الاثنين، إذا نفذ ترامب تهديده بهذا الشأن، في يوم تنصيبه.

وقالت جولي، للصحفيين بعد محادثات في واشنطن تهدف إلى تجنب الرسوم الجمركية: "لدينا سلسلة تدابير وضعت بالفعل، وهي بالتأكيد رسوم جمركية مرتبطة بالواردات. إذا مضى الرئيس قدماً يوم الاثنين، فسنكون مستعدين. نحن مستعدون لجولة ثانية وثالثة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مصدر مطلع على الأمر، الأربعاء الماضي، إنه إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب تهديده، فإن كندا ستستهدف على الفور مجموعة صغيرة من السلع، منها عصير البرتقال من فلوريدا التي يعيش فيها ترامب.

وأضاف المصدر أن كندا وضعت قائمة أوسع من الأهداف لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التنفيذ، موضحاً أن حجم أي رد فعل محتمل سيعتمد على الإجراءات التي يتخذها ترامب.

وقال المصدر إن كندا قد تفرض تدابير مضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار).

وذكر وزير الطاقة والموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون الخميس، أن كندا قد تفرض أيضاً رسوماً جمركية على المعادن الحرجة.

وهدد ترامب بفرض رسوم 25 بالمئة لدفع كندا إلى تشديد أمن الحدود لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وخفض تهريب الفنتانيل.