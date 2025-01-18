 باشاك شهير يصعق ريزا سبور بثنائية في الدوري التركي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باشاك شهير يصعق ريزا سبور بثنائية في الدوري التركي

د ب أ
نشر في: السبت 18 يناير 2025 - 3:42 م | آخر تحديث: السبت 18 يناير 2025 - 3:42 م

فاز باشاك شهير على ضيفه تشايكور ريزا سبور (2-0) اليوم السبت في الجولة ال20 من الدوري التركي لكرة القدم.

وأنهى باشاك شهير، الشوط لأول متقدما بهدف سجله جواو فيجيريدو في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل عمر شاهينير الهدف الثاني لباشاك شهير في الدقيقة ال11 من الوقت الإضافي للشوط الثاني.

ورفع باشاك شهير، رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، محققا انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس.

في المقابل، توقف رصيد ريزا سبور عند 24 نقطة في المركز التاسع، متلقيا خسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.


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