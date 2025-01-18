وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي بمحافظة شمال سيناء

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، مستشفى الشيخ زويد المركزي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء بدأ جولته في المستشفى بتفقد قسم الطوارئ والاستقبال، حيث اطمئن على جاهزية القسم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة الأشعة المقطعية، ذاكرًا أن المستشفى يضم جهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة متحرك، وسونار، وإيكو، وجهاز أشعة عمليات، كما حرص الوزير على تفقد صيدلية المستشفى، للاطمئنان على توافر جميع المستحضرات الدوائية.

ولفت «عبدالغفار» إلى متابعة الوزير جولته بتفقد الامتداد الجديد لمستشفى الشيخ زويد، موضحا أن الوزير اطمئن على كفاءة، وتدريب الأطقم الطبية بالمستشفى، للتعامل مع الحالات الحرجة.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف، والدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، والدكتور، والدكتورة أمال الإمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي، وأيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، وعبدالسلام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن.