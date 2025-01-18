بوتين عن اتفاق وقف إطلاق النار: يجب أن يفتح الطريق لمزيد من الغذاء والوقود والأدوية لغزة

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن أمله في صموده.

وأدلى بوتين بأولى تصريحاته العلنية بشأن الاتفاق، منذ إعلان الوسطاء عنه، الأربعاء.

وفي أعقاب اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، قال بوتين أنهما تطرقا خلال مناقشاتهما في الكرملين إلى وقف إطلاق النار في غزة، وفق شبكة سكاي نيوز.

وقال الرئيس الروسي، إنه بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، يجب أن يفتح الاتفاق الطريق أمام المزيد من الغذاء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة.

وأضاف: «في الوقت نفسه، من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عالميا».