أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن خسائرها جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 80 بالمئة من معداتها وقدرتها، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد محمد ثابت المتحدث باسم الشركة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الشركة قادرة على إعادة تشغيل المرافق الحيوية في القطاع مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

وأشار إلى أن قيمة الخسائر المبدئية للأماكن التي تمكنت طواقم الشركة من الوصول إليها، وتقدير أضرارها بلغت نحو 450 مليون دولار.

وأوضح ثابت، أن عدد محولات توزيع الكهرباء الهوائية المتضررة بلغ 1980 محولا، في حين بلغ عدد المحولات الأرضية المدمرة نحو 125 محولا، بالإضافة إلى أغلب مرافق ومباني ومستودعات الشركة و52 سيارة تابعة للشركة تم تدميرها بشكل كلي.

وشدد ثابت، على أن الشركة ستعمل جاهد على إعادة التيار الكهربائي للمرافق الحيوية لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية والإنسانية والخدمية الأخرى للمواطنين بشكل عاجل.

وبين أن لدى الشركة خططا جاهزة لصيانة كافة الأجزاء المتضررة من الشبكة لإعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن.. لافتا إلى أن عملية استعادة التيار الكهربائي في القطاع، تتوقف على سرعة إدخال المستلزمات الخاصة بأعمال الصيانة، وإدخال المتطلبات التي من شأنها إعادة جزء من الشبكة الكهربائية للعمل.