وكيل أوقاف الغربية يستقبل رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

استقبل الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم الأحد، الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالغربية، يرافقه الدكتور محمد هاموس، المدرس بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وجاء اللقاء، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مديرية أوقاف الغربية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وجرى بحث الخطة الدعوية المقترحة، ومناقشة تنظيم عدد من الندوات والفعاليات الفكرية والدعوية الموجهة لأعضاء المنظمة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بالغربية، وخريجي جامعات الأزهر الشريف بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، خلال اللقاء، أهمية تكامل الجهود الدعوية والفكرية بين المؤسسات الدينية، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ومواجهة الأفكار المتطرفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سيف رجب قزامل، عن تقديره لجهود وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الغربية في دعم العمل الدعوي والفكري.

وأكد حرص المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف على التعاون المثمر مع المديرية لخدمة المجتمع ونشر رسالة الأزهر الشريف السامية.