انطلاق أشواط سباق الهجن في شمال سيناء

انطلقت أشواط سباقات مهرجان الهجن في مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبحضور عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، والقيادات التنفيذية والشعبية، ومشايخ القبائل والعواقل.

وقال يوسف القرم، مدير نادي الهجن بالعريش، لـ«الشروق»، إن مديريات الشباب والرياضة والثقافة والصحة والطب البيطري تسهم في كل التجهيزات والفعاليات للخروج بالمهرجان بأفضل شكل.

وأشار إلى أن السباقات يشارك فيها حوالي 700 جمل، بخلاف مشاركة من الأردن، وحضور من السعودية والإمارات.

وأضاف أن المهرجان يضم معرضًا للطيور والحيوانات البرية، ومعرض القرية التراثية، ومعرض المنتجات السيناوية، ومشاركة الخيل في عروض وسباقات.

وكشف القرم، عنعقد ندوات شعرية لأدباء البادية، وتقديم فرقة فنية تراثية، لافتًا إلى أن الشركة الراعية تقدم سيارتين ومبالغ نقدية للفائزين في السباقات في نهاية المهرجان.