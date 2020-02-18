الجيش الليبي يعلن عن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس

أعلن الجيش الليبي، مساء الثلاثاء، عن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر في ميناء طرابلس، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.