 الجيش الليبي يعلن عن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس - بوابة الشروق
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الجيش الليبي يعلن عن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس

الجيش الليبي
الجيش الليبي
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 3:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 3:10 م

أعلن الجيش الليبي، مساء الثلاثاء، عن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر في ميناء طرابلس، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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