الجيش الليبي يعلن عن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس

الأكثر قراءة
فيديو.. غرق أول مستشفى لكورونا شيدت خلال 8 أيام فقط
فيديو.. هاني شاكر: محمد رمضان يغني «غصب عن عين النقابة»
غريب: تجاهل صلاح «لا يعقل».. ونجهز ملفًا كاملًا لعرضه على ليفربول
هاني شاكر يكشف مصير أوكا وأورتيجا بعد قرار منع التعامل مع مطربي المهرجانات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
نعم
لا
أحدهما فقط
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن الجيش الليبي، مساء الثلاثاء، عن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر في ميناء طرابلس، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.