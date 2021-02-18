 الخارجية تعلن عقد امتحان مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي - بوابة الشروق
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الخارجية تعلن عقد امتحان مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي

نور رشوان
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 10:47 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 10:47 ص

أعلنت وزارة الخارجية، عن عقد امتحان مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بالوزارة، خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل المقبل، بمبنى كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

وحسبما جاء في الإعلان، الذي نشره السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع «تويتر»، صباح الخميس، فمن المقرر أن يشمل الامتحان مواد اللغة العربية واللغات الأجنبية، والقانون الدولي العام والمنظمات الدولية، والاقتصاد السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات السياسية التاريخية والمعاصرة.

ويبدأ تقديم طلبات الالتحاق بالامتحان، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 فبراير الجاري وحتى يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل.

 


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