قال الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، إنه مازال مؤمنًا بحزب الوفد كصرح سياسي، معتبرًا أنه الأقدم والأعرق في تاريخ وواقع السياسة المصرية، رغم العثرات التي مر بها.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن حزب الوفد واحد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم والأقدم في الشرق الأوسط، فعمره 104 سنوات، موضحًا أن هذه العراقة ما حافظت على مؤسسية الحزب رغم العقبات التي واجهها على مدار الأربعين عامًا الماضية.

وأكد أن حزب الوفد لا يزال محتفظًا بمؤسساته وقواعده ومبادئه وسياساته، رغم المشكلات التي واجهها منذ نشأته، مضيفًا: «حزب الوفد لن يموت ويمكن إعادة بنائه، ولا زال براند قوي، ولو بدأت تعيد تنظيمه مؤسسيا هيقوم تاني بقوة».

وذكر أن عدد أعضاء حزب الوفد لا يقل عن 150 ألف عضو، منهم عناصر فاعلة داخل المراكز والمدن والقرى، مؤكدًا أنه من السهل تزويد هذا الرقم من خلال بدء انتخابات في المراكز والقرى، والتوسيع في قاعدة اللجان المركزية.