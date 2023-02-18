أمين عام الناتو يرفض طلب أوكرانيا بإمدادها بذخائر عنقودية

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، عن رفضه طلب أوكرانيا بإمدادها بذخائر عنقودية وأسلحة فسفورية حارقة.



وفي تصريحات لمحطة "آر تي إل/ إن تي في" الألمانية، قال السياسي النرويجي في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت: "الناتو لا يوصي ولا يورد هذا النوع من الأسلحة، نحن نورد مدفعية وأنواعا أخرى من الأسلحة لكن لا نورد قنابل عنقودية".



وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، طالب في المؤتمر، أمس الجمعة، بإمداد بلاده بذخائر عنقودية وأسلحة فسفورية حارقة.



يذكر أن استخدام هذين النوعين من الأسلحة مثار جدل كبير، كما أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي.



وقال كوبراكوف، إن بلاده ترغب هي الأخرى في استخدام "نوع من أدوات القتال" تستخدمه روسيا، مشيرا إلى أنه يتفهم الصعوبات لكنه قال، إن هذه الذخيرة يمكن أن تسهم في الصمود في وجه المهاجمين.



ويطلق اسم الذخائر العنقودية على الصواريخ والقنابل التي تنفجر فوق الهدف وتطلق العديد من الأجسام المنفجرة الصغيرة، ويمكن للذخيرة الفسفورية أن تسبب أشد أنواع الحروق وحالات التسمم.



وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، دافع عن مطالبة بلاده بالحصول على قنابل عنقودية، وقال لصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر اليوم السبت، إنه يفهم أن هذا النوع من الذخيرة محل جدل في السياسة العالمية.



وأضاف أن أوكرانيا ليست من الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الذخائر العنقودية.



وأوضح الوزير الأوكراني: "من منظور قانوني ليست هناك عقبات أمام هذا الأمر وعندما نحصل عليها فإننا سنستخدمها فقط ضد القوات المسلحة التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي"، مشيرا إلى أن أوكرانيا لديها أدلة على أن روسيا تستخدم ذخائر عنقودية.