مسؤول أوكراني يطالب بأسلحة عنقودية وفسفورية: روسيا تستخدمها يوميا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالبت أوكرانيا، بالحصول على ذخائرة عنقودية مثيرة للجدل وأسلحة فسفورية حارقة من داعميها الغربين للقتال ضد روسيا.

وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الحكومة الأوكرانية، مساء الجمعة، في مؤتمر ميونخ للأمن، إن الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين يمتلكون الملايين من هذه الذخائر.

وأضاف: "روسيا تستخدم هذا النوع من الأسلحة كل يوم.. لماذا لا نستطيع أن نستخدمها؟ إنها أراضينا الوطنية".

وتابع كوبراكوف إنه يفهم صعوبات الحصول على هذه الأسلحة بسبب المعاهدات (الدولية)، لكنه قال إن هذا النوع من الذخيرة يمكن أن يساعد في التصدي للمهاجمين.

وكان كوبراكوف يشير إلى حقيقة أن القانون الدولي يحظر استخدام الذخائر العنقودية.

وتعتبر الذخائر العنقودية صواريخ وقنابل تنفجر في الجو فوق الهدف وتطلق العديد من القنابل الأصغر، والذخائر الفسفوية يمكن أن تسبب حروقا شديدة وتسمما للبشر.

كما دعا كوبراكوف إلى تسليم بلاده طائرات مقاتلة.

وأشار إلى أن هذه القضية صعبة إلا أنه من الممكن البدء من خلال وضع برامج تدريب للطيارين الأوكرانيين.