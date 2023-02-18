السلاح المصري يسيطر على ذهبيات اليوم الثالث ببطولة إفريقيا بغانا

أحرزت البعثة المصرية للسلاح 3 ميداليات ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية في ثالث أيام بطولة إفريقيا تحت 17 سنة وتحت 20 سنة للأسلحة المختلفة، المقامة بعاصمة غانا "أكرا" في الفترة من 16 حتى 20 فبراير الجاري.

وسيطر لاعبي المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة على منصة التتويج حيث توج محمد السيد بالميدالية الذهبية وحصل محمد ياسين على الميدالية الفضية بينما احرز كل من محمد جابر ويوسف شامل الميداليات المصرية.

واستطاعت لوجين خالد الفوز بذهبية منافسات سلاح الشيش بينما حصلت زميلتها جنى إيهاب على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات سلاح السيف توج أدهم معتز بالميدالية الذهبية وحصل كل من زياد نوفل وأدهم شلبي على الميدالية البرونزية.



ويتصدر المنتخب المصري جدول الترتيب العام بإجمالي عدد 22 ميدالية بواقع 9 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح مدحت شكري، ويرافق البعثة الإداري عمرو الشرقاوي وأخصائي علاج الطبيعي أحمد عزت ومدرب سلاح السيف محمود جندية ومدرب سلاح سيف المبارزة شريف محمود ومدرب سلاح الشيش محمود السيد.

وجاءت قائمة اللاعبين واللاعبات كالتالي:

سلاح السيف: "أحمد هشام وأدهم عماد وعمر دويدار وأدهم معتز وزياد نوفل وزينة أشرف وياسمين علي وريناد الدكش ونجوى نوفل".

سلاح سيف المبارزة:" إسلام أسامة ويوسف شامل ومحمد السيد ومحمد ياسين وهنا عراقي ولولوة سليمان وآية شريف وسلمى طارق".

سلاح الشيش:" عبدالرحمن طلبه وعمرو خالد وكريم مدحت ويوسف أسامة وسهيل نوار وسيف العايش وجنى إيهاب ولوجين خالد وملك حمزة وسلمى هاني".