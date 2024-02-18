أعلنت سفارة اليمن بالقاهرة مقتل اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، ورئيس حركة الإنقاذ الوطني في اليمن.

وأصدرت السفارة بيانا قالت فيه: "تتابع سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".

فيما نقلت وسائل الإعلام اليمنية أن حسن فرحان بن جلال العبيدي لقي مصرعه مقتولا بعد توثيق ذراعيه وقدميه وتكميمه داخل شقته في مصر، حيث مازالت التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الواقعة.

فمن هو اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي؟

عُرف حسن فرحان بن جلال العبيدي بأنه قائد التصنيع الحربي والقائم على عمليات التصنيع والاستيراد لصالح الجيش اليمني.

كما أن شهادته الجامعية في الهندسة المصقولة بخبراته العسكرية مكنته من الإشراف على تصنيع مدرعات الجيش اليمني المعروفة بأسماء "الجلال 1 و2 و3".

حيث يعد هو أول من بدأ تصنيعها، خلال فترة حكم الرئيس اليمني الأسبق الراحل علي عبدالله صالح. كان حسن فرحان بن جلال العبيدي أحد المقربين من نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، أحمد علي صالح.

قائد التصنيع الحربي في اليمن:

في لقاء سابق له مع فضائية "الحدث" السعودية، استعرض العبيدي قائد التصنيع الحربي في اليمن القدرات العسكرية للجيش اليمني، وقدراتهم في تصنيع الأسلحة الحربية.

واستعرض العبيدي قدرة الجيش اليمني في صناعة كثير من المعدات الحربية والعسكرية، ومن ضمنها العربات المصفحة وتدريع بعض السيارات.

وبالرغم من تأكيده خلال التقرير أنه لا يوجد هناك إمكانيات كبيرة لتصنيع الكثير من المعدات إلا أن الجيش اليمني استطاع تصنيع أنواعا عدة من القناصات والقذائف والبنادق.

وأكد أن دائرة التصنيع في القوات المسلحة اليمنية لديها القدرة على تصنيع القناصات المختلفة بأحجامها، وهي قناصات على مسافة تصل إلى 3 كيلومترات، وبإصابات دقيقة، وهي من ضمن الأسلحة النوعية الفعالة في الجبهات القتالية.

واستعرض اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي، خلال التقرير أيضا، مدرعات الجيش اليمني المعروفة بأسماء "الجلال 1 و2 و3"، والتي أشرف على تصنيعها وتطويرها أيضا.

حركة الإنقاذ الوطني وتحقيق التغيير الإيجابي:

اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي ليس فقط قائد التصنيع الحربي والعسكري في اليمن، ولكنه أيضا رئيس حركة الإنقاذ الوطني اليمنية، وقد تحدث عنها في منشورات حديثة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعنها قال العبيدي في سبتمبر الماضي إن حركة الإنقاذ الوطني تأسست على قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، إنها حركة تسعى جاهدة لتحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعنا، وتعمل على إعادة بناء الوطن وتطويره في جميع المجالات".

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الوطن يستحق الأفضل، وأنه يجب أن يكون مكانًا يعيش فيه كل فرد بكرامة وعدالة".

مساعيه لتقريب وجهات النظر اليمنية:

وفي منشور آخر، أكد العبيدي أن حركة الأنقاذ الوطني تبارك تشكيل أي كيان جامع لعدة كيانات منما من شأنه تقريب وجهات النظر لإنقاذ البلاد من الوضع الكارثي الحالي.

وأضاف: "كما نأمل من الكل التحرك الجاد والفاعل في كل المجالات والتنسيق بين كامل الكيانات والأطياف لعمل واحد موحد لكي تكون هناك نتائج ملموسة وسريعة".

وتابع: "ونظرا لطول فترة الحرب والتي كانت الصراعات الحزبية لها الدور الأول في تأخر النصر، ونظرا لذلك كانت دعوة حركة الأنقاذ الوطني لكل الأحرار والغيورين على البلاد من كل الانتمائات للانضمام للحركة وكان أحد شروط الانضمام التخلي عن الحزبية ولو بالشكل المؤقت حتى استعادة الدولة ومؤسساتها.

وأردف: "ولهذا حركة الإنقاذ الوطني ترحب وتشكر كل شخص أو كيان سيعمل على تقريب وجهات النظر بين كل المكونات لعمل موحد وفعال على الأرض لاستعادة البلاد وإنقاذها من الوضع السيئ الذي هو فيه".