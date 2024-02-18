مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي بالفيوم

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لقي طفل بالفيوم مصرعه، دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي نتيجة حادث تصادم.

وبالفحص تبين مصرع طفل يدعى عبده طرفاية صالح 9 سنوات، بعد أن دهسته سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة، والذي تفاجأ بوجود الطفل وحاول تفاديه فاصطدم بالطفل وسقط جثة هامدة في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.