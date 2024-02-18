تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على جثة اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، مقتول داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.



• تفريغ الكاميرات واستدعاء مالك العقار والجيران



وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، كما أمرت باستدعاء مالك العقار وعدد من الجيران لمساع أقوالهم حول الحادث لكشف ملابسات العثور على جثة اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية.



• اختفاء السيارة من أسفل المنزل



واستمعت النيابة إلى شقيق المجني عليه، وأشار إلى أن شقيقه حضر إلى القاهرة منذ أسبوع، وكان يتحرك بسيارة مستأجرة، وكان دائم ركنها تحت محل سكنه، لكنه فوجئ باختفاء السيارة من أسفل المنزل بعد سماع خبر مقتله.



وتبين من المناظرة العثور على جثة المجني عليه مكبل اليدين والقدمين ويوجد داخل فمه قطعة قماش، كما تبين وجود عدة إصابات بمناطق مختلفة في أنحاء الجسد.



• بعثرة في محتويات الشقة وفقدان المتعلقات



وكشفت التحريات الأولية وجود بعثرة في محتويات الشقة وفقدان متعلقات المجني عليه، حيث لم يتم العثور على هواتفه المحمولة، كما اختفت سيارته التي استأجرها عند حضوره للأراضي المصرية.



وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف تفاصيل العثور على جثة مسئول عسكري يمني مقتولاً داخل شقة يمتلكها بمنطقة بولاق الدكرور، فيما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغًا بالعثور على الجثة، وتبين أنها للواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، فيما عاينت النيابة العامة الجثة والشقة، وكلفت الأمن بإجراء تحرياتها بشأن الحادث وكشف هوية الجناة.



• سفارة اليمن بالقاهرة تتابع الحادث



من جهتها، قالت سفارة اليمن بالقاهرة إنها تتابع حادث مقتل اللواء حسن العبيدي الذي وجد مقتولاً في شقته بالقاهرة، مشيرة إلى تكليف السفارة، منذ لحظة تلقيها البلاغ، المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كل الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم.



وأضاف بليغ المخلافي، المستشار الإعلامي للسفارة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن القتيل كان في زيارة خاصة إلى مصر منذ أكثر من شهر، مؤكدًا أن السفارة تنتظر النتائج النهائية للتحقيقات التي تجريها الجهات المصرية المختصة.