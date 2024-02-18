أشتية: لا عملية سياسية بلا سقف واضح لإنهاء الاحتلال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إنه "لا إمكانية" لعملية سياسية "دون سقف واضح"، لا سيما مع عدم وجود "شريك" في إسرائيل، داعيا إلى الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية النرويج أسبن بارث إيدي، في مقر مؤتمر ميونخ للأمن، وفقا لوكالة الأناضول.

وتحدث اشتية عن "عدم إمكانية العودة لعملية سياسية بلا سقف واضح (لإنهاء الاحتلال) لا سيما مع عدم وجود شريك في إسرائيل".

وأضاف أن "المطلوب اعتراف بالدولة الفلسطينية وعضوية كاملة بالأمم المتحدة، وقرار أممي مع برنامج لإنهاء الاحتلال".

وبحث اشتية مع وزير الخارجية النرويجي "الجهود الدولية لوقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة".

وحذرا من أن أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح سيكون له "عواقب كارثية بعد حشر معظم سكان القطاع فيها، وارتكاب المجازر ودفعهم للهجرة".

كما دعا إلى موقف دولي "أشد قوة لمنع حدوث ذلك".

وقال اشتية إن الأولوية "لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة، وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة بشكل يلبي الاحتياج".

ودعا النرويج باعتبارها رئيسة للجنة المانحين إلى "قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، خصوصا مع بدء عدد من الدول بالاقتناع بضرورة الاعتراف كبداية لمسار سياسي".

كما دعا إلى "اتخاذ خطوات ملموسة نحو فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ومقاطعة الاستيطان والمستوطنين".

وتابع أن "الإبادة الجماعية في غزة ليست فقط بالقتل والتدمير ومنع الخدمات الأساسية ومنع وصول الغذاء والدواء، بل أيضا عبر منعنا من تقديم المستحقات المالية لمستحقيها في قطاع غزة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية النرويجي دعم بلاده "المتواصل لإقامة دولة فلسطينية وفق القوانين والقرارات الأممية، وأن بلاده تريد وقف فوري لإطلاق النار ورؤية أفق لحل سياسي".

وفي وقت سابق الأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية على قرار طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "يرفض الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين".