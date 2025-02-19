متحدث الحكومة يستعرض نتائج زيارة رئيس وزراء كرواتيا والتعاون بين البلدين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة أندرية بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، شهدت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، أبرزها مذكرة بين ميناء الإسكندرية وميناء رييكا الكرواتي لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري واللوجستيات وتطوير البنية التحتية وتبادل الخبرات.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» أن المذكرة الثانية كانت بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد الكرواتية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات.

وأشار إلى أن الاجتماع الثنائي والموسع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الكرواتي؛ ناقش مجالات التعاون المختلفة بين البلدين في ظل العلاقات السياسية القوية، معربا عن أمله بأن تكون العلاقات الاقتصادية على نفس المستوى من القوة.

ولفت إلى تناول الاجتماع فرص التعاون بين البلدين، لا سيما في زيادة التبادل التجاري، في ضوء الانضمام إلى عدد من التكتلات والتجمعات الإقليمية التي تسهم في توسيع نطاق التبادل التجاري وزيادة الصادرات، كما تمت مناقشة التعاون في مجال الطاقة، خاصة مع وجود شركات كرواتية تعمل في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال التشييد والبناء.

ونوه أن الاجتماع شهد مناقشة آليات تبادل العمالة المدربة، سواء كانت موسمية أو دائمة، مع الأخذ في الاعتبار وجود حوالي 6 آلاف عامل مصري في كرواتيا، هذا إلى جانب التأكيد على استعادة خطوط الطيران المباشرة بين البلدين لدعم السياحة.

وأكد أن الاجتماع تناول الرؤية المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى وجود توافق في الرؤى حول أهمية دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.

وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها، أندريه بلينكوفيتش، إلى مصر، اصطحب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس الوزراء الكرواتي في عدد من الزيارات الرسمية التي شملت جامعة الدول العربية ومجلس النواب واجتماع مجلس الأعمال المصري الكرواتي.

وخلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الكرواتي بالأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، واختتمت الزيارة الرسمية بلقاء رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.