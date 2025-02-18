سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور ثلاثين يوماً؛ حيث أطلقت طائرات الاحتلال صواريخها أكثر من مرة على شارع الرشيد لمنع السيارات الفلسطينية من التحرك دون إصابات.

وظل إطلاق نار دون توقف من جيش الاحتلال على أحياء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأصيب طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الجنينة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية النار في عرض بحر خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول ١٣ شهيداً، تسعة منهم تم انتشالهم، وأربعة شهداء جدد إضافة إلى ١٦ إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال إلى ٤٨٢٨٤ شهيدًا و١١١٧٠٩ إصابات منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

أما فيما يتعلق بالمعابر، واصل جيش الاحتلال منع إدخال المنازل المتنقلة بعد سلسلة من الواردات التي أطلقها الوسطاء دون جدوى.

وتمكنت الدفعة الخامسة عشرة من المرضى من العبور تجاه مصر بعد تأخير لأربع وعشرين ساعة.

وتستعد الدفعة السادسة عشرة للمغادرة اليوم الثلاثاء، وهي تضم عشرات المرضى.