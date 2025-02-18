وزير الخارجية الإسرائيلي: سنبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس ستبدأ، دون أن يحدد موعدًا لها.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف ساعر، أن «إسرائيل ستطالب خلال المحادثات بنزع كامل للسلاح في قطاع غزة».

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، ويتم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على بدء التفاوض على المرحلة الثانية بعد مرور 16 يوما على سريان المرحلة الأولى، أي في 3 فبراير الجاري.

لكن نتنياهو أجّل إرسال وفده التفاوضي للدوحة بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 من الشهر نفسه، وبعث بوفد فني غير مخول بالتفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات وإنهاء الحرب.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.