الصين تدعو الدول الأخرى للمشاركة في مباحثات السلام الخاصة بأوكرانيا

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قالت الصين إنه يجب مشاركة أطراف أخرى في مباحثات السلام بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه دبلوماسيون من الولايات المتحدة وروسيا مفاوضات في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جياكون في بكين إن الصين سعيدة بجميع الجهود المبذولة نحو تحقيق السلام، بما في ذلك المباحثات بين أمريكا وروسيا.

وأضاف أن الصين تتطلع لمشاركة جميع الأطراف والمعنيين في عملية مباحثات السلام، وذلك دون ذكر أوكرانيا على وجه الخصوص.

وأوضح المتحدث أن الصين طالما اعتقدت أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل " الأزمة " في أوكرانيا.